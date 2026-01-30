Diramato il calendario della stagione Tiro a segno pronti-via Obiettivo sui campionati

La federazione ha annunciato il calendario delle gare per il Tiro a segno nazionale nella Spezia nel 2026. I tiratori sono già pronti a partire, con l’obiettivo di affrontare i campionati della prossima stagione. La stagione si apre subito con le prime competizioni e gli atleti si preparano a dare il massimo.

La federazione ha diramato il calendario di gare che interessa il Tiro a segno nazionale della Spezia nel 2026. Si tratta della prima fase del campionato nazionale la cui fase finale è prevista a Roma a settembre. Cinque gli appuntamenti in programma: l’ultima gara, prevista alla Spezia, varrà per l’assegnazione del il titolo regionale ligure. Si comincia dal 7 al 15 febbraio a Savona, dove si tornerà poi dall’1 all’8 marzo, per gli impegni nella specialità ad aria compressa: gli altri a fuoco (con ’stand’ adeguati) sono previsti alla Spezia dall’11 al 19 aprile, a Rapallo dal 16 al 24 maggio, di nuovo alla Spezia appunto dal 20 al 28 Giugno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

