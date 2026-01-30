Diop torna a Dakar dopo raccolta fondi conclusa a Catanzaro

Dopo settimane di attesa, il corpo di Diop, il senegalese morto a Catanzaro, è finalmente partito alla volta di Dakar. La comunità locale aveva organizzato una raccolta fondi per coprire le spese del viaggio e ora il trasferimento si è concluso con successo. La salma è stata accompagnata da amici e parenti, che hanno mostrato grande rispetto e affetto.

Il corpo di Diop, il cittadino senegalese deceduto a Catanzaro nelle settimane precedenti, è tornato in Senegal dopo il completamento della raccolta fondi avviata dalla comunità locale. L'iniziativa, nata in seguito alla scomparsa improvvisa dell'uomo, ha raccolto il sostegno di amici, conoscenti e associazioni del territorio, che hanno contribuito con donazioni per coprire le spese legate al rimpatrio della salma. Il percorso, reso complesso dalle procedure amministrative e dai costi legati al trasporto internazionale, è stato reso possibile grazie a una mobilitazione diffusa e spontanea, che ha visto la città unita in un gesto di vicinanza e rispetto verso un uomo che, pur non essendo cittadino italiano, ha trovato nella comunità di Catanzaro un senso di appartenenza.

