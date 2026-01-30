L'economia dell’Umbria mostra segnali di ripresa nel 2025. Le imprese crescono, l’agricoltura registra performance migliori della media italiana e i turisti arrivano in massa. La regione sembra aver preso il ritmo giusto per ripartire.

L’economia dell’Umbria ha registrato segnali concreti di ripresa nel 2025, con un aumento del tessuto imprenditoriale, una crescita del valore aggiunto nell’agricoltura superiore alla media nazionale e un record storico di arrivi turistici. Il dato più significativo è il saldo positivo delle nuove imprese, con 273 attività aperte in più rispetto al 2024, un segnale di fiducia che si è affermato dopo anni di stallo. Il settore agricolo ha confermato la sua posizione di pilastro della resilienza economica regionale, con un incremento del valore aggiunto del 13,64%, trainato da produzioni di qualità, filiere locali e un’espansione dell’agriturismo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Dinamica economica in crescita: nuovi impulsi da infrastrutture e progetti strategici regionali

Edoardo Accorsi, sindaco di Cento, sottolinea l'importanza delle infrastrutture per lo sviluppo territoriale.

