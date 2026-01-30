Vincenzo Napoli ha ormai deciso di lasciare la fascia di sindaco di Salerno. Mentre gli ultimi giorni di tempo per ritirare la decisione scadono tra cinque, il suo entourage dà per scontato che non ci saranno ripensamenti. La moglie Giovanna ha già consigliato di “darsi all’arte”, lasciando intendere che il percorso politico di Napoli sia ormai alle sue spalle. La città si prepara a un nuovo capitolo, con i cittadini che aspettano di capire come si evolverà la situazione nei prossimi giorni.

Tempo di lettura: 2 minuti Ha ancora cinque giorni di tempo per decidere se ritirare o meno le dimissioni da sindaco di Salerno, ma tutti sanno già che difficilmente Vincenzo Napoli cambierà idea. E se come tutti i mariti, avesse ancora un dubbio e volesse chiedere consiglio alla persona con cui condivide la vita coniugale, Napoli avrebbe supporto alla sua scelta di lasciare la poltrona di primo cittadino di Salerno. “Bello, ma datti all’arte!” gli ha infatti suggerito la moglie, Giovanna Doria, a commento di un post nel quale il sindaco ha accompagnato la foto di un quadro con la scritta “la sintesi della mia vita“. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dimissioni del sindaco di Salerno, la moglie Giovanna: “Datti all’arte”

In Salerno, le dimissioni del sindaco sono previste nei prossimi giorni, segnando l'inizio del procedimento di commissariamento dell'ente.

Le dimissioni del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, rappresentano un fatto di rilievo per l’amministrazione locale.

