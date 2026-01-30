Dimensionamento scolastico Pestelli Fratelli d' Italia | Nessuna riduzione dell' offerta scolastica Dalla Regione solo propaganda

La polemica sulla riduzione delle scuole non si ferma. Pestelli di Fratelli d’Italia assicura che non ci saranno tagli all’offerta scolastica e accusa la Regione di fare solo propaganda. Il parlamentare commenta che le polemiche del centrosinistra sono strumentali e prive di fondamento.

"La polemica sollevata dal centrosinistra sul tema del dimensionamento scolastico è strumentale e pretestuosa. È giusto ribadirlo: i provvedimenti del commissario non comportano chiusure di plessi, né accorpamenti di classi o riduzioni dei servizi agli studenti. Non sono previsti licenziamenti, e gli studenti non saranno costretti a spostamenti forzati, come ha certificato in modo inequivocabile anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 223 del 2023.Le scuole oggetto di dimensionamento restano operative in tutti i loro plessi, ma con una sola gestione giuridico-amministrativa". A parlare è il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Luca Pestelli.

