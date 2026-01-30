Marco Dimarco sta vivendo un momento di grande riscoperta. L’esterno dell’Inter ha segnato anche a Dortmund e si conferma come un elemento imprescindibile per la squadra. Dopo un periodo di difficoltà, sembra aver trovato la sua strada grazie anche all’aiuto di Chivu. “Adesso sono sereno: più hai fiducia, meglio è”, ha detto il giocatore, che ora si sente più sicuro e pronto a dare il massimo.

Quando Federico Dimarco esulta, allarga le braccia, palmi delle mani verso l’alto, e tira su le spalle come a dire "Che ci vuole?". Esterno mancino ma volendo anche responsabile dell’ufficio semplificazione affari complicati se fosse l’impiegato perfetto e non il difensore dei sogni. Quando una partita non si sblocca, tira su le maniche, si mette in proprio e trova la combinazione di qualsiasi cassaforte. Quella tutta gialla di Dortmund è stata soltanto l’ultima in una stagione fin qui unica per il ragazzo di Porta Romana. In campionato ha segnato meno soltanto di Lautaro, Calhanoglu e Thuram, e nessuno ha regalato più assist di lui. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dimarco, numeri da top assoluto: con Chivu l'esterno è rinato

