Diga di Vetto i geologi | Frane attive acque sotterranee e trasporto solido servono approfondimenti più estesi

La Diga di Vetto resta al centro delle discussioni. I geologi insistono: ci sono frane attive, acque sotterranee e trasporto solido che richiedono studi più approfonditi. Il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali, che valuta la possibilità di costruire un invaso sul Torrente Enza, è solo il primo passo. La decisione definitiva sulla diga potrebbe cambiare la vita delle comunità locali e alterare il paesaggio della Val d’Enza.

"In assenza di tali studi, la realizzazione dell'invaso comporterebbe rischi elevati, costi aggiuntivi, significativi e impatti permanenti e irreversibili sul territorio e sulle comunità della Val d'Enza" Il Dibattito pubblico offre l'opportunità di contribuire, ognuno per la propria specifica competenza, all'integrazione del documento. Per questa ragione l'Ordine dei Geologi dell'Emilia-Romagna ha formulato osservazioni di carattere strettamente tecnico, con particolare riferimento agli aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici e di sicurezza complessiva dell'opera. Le aree interessate dalle ipotesi di invaso sono caratterizzate da una diffusa presenza di frane attive e quiescenti, alcune delle quali interferiscono direttamente con il bacino e le opere accessorie.

