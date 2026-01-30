La presidente di Coldiretti Toscana, Letizia Cesani, avverte che le prossime settimane saranno decisive per affrontare le sfide del 2026. Tra le questioni più calde ci sono il Pac e il Mercosur, che rischiano di cambiare il panorama agricolo italiano. Cesani sottolinea l’importanza di difendere la qualità dei prodotti italiani di fronte alle pressioni internazionali.

LE SFIDE del 2026 e alcuni temi (Pac, Mercosur) bollenti. Per Letizia Cesani (nella foto), presidente di Coldiretti Toscana, si aprono settimane delicate. Su cosa puntare subito? "Abbiamo preoccupazioni non da poco, visto che lo scenario europeo ci sembra indicare una strada che noi non condividiamo e che ci preoccupa molto. Dalla Pac alla mancanza di reciprocità nell’accordo del Mercosur". Sulla Pac si respira un po’ di ottimismo. "Il risultato della Pac, e mi riferisco al recupero di 10 miliardi di risorse, non sarebbe arrivato senza le nostre mobilitazioni e il lavoro di raccordo con il governo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Difendiamo la qualità"





