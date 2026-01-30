Dietrofront Goretzka | annuncio ufficiale e il Milan torna in corsa

Il centrocampista tedesco ha annunciato ufficialmente che lascerà il Bayern Monaco. Goretzka ha fatto sapere di aver deciso di rimanere in Baviera, chiudendo le porte all’Atletico Madrid. Il Milan, che aveva mostrato interesse, ora dovrà ripensare le sue strategie. La situazione cambia repentinamente, lasciando tutti a osservare cosa succederà nei prossimi giorni.

Il Ds del Bayern è uscito allo scoperto in conferenza stampa Niente Atletico Madrid, perlomeno non ora, per Leon Goretzka. Il tedesco e il Bayern Monaco hanno convenuto di terminare insieme questa stagione. " Il suo ciclo al Bayern si concluderà in estate – l'annuncio in conferenza stampa del Ds dei bavaresi Christoph Freund – Leon intraprenderà un'altra strada, intanto nei prossimi mesi lotteremo insieme per raggiungere grandi traguardi". (AnsaFoto) – Calciomercato.it Inizialmente Goretzka aveva deciso proprio di rimanere in Baviera fino alla scadenza del contratto, poi l'incontro e il pressing dell'Atletico gli hanno fatto cambiare idea. Milan-Como non si giocherà a Perth: ufficiale il dietrofront L'annuncio ufficiale scuote il Milan: "Shock per l'infortunio" Il Milan conquista una vittoria importante contro il Lecce, grazie a un gol di Fullkrug a sette minuti dalla fine.

