Dianara fa tendenza | ad Acerra la colazione è il nuovo aperitivo

A Acerra, il liquorificio bistrot Dianara rivoluziona il modo di fare aperitivo. Ora la colazione diventa un momento versatile che si può gustare in qualsiasi ora, non solo di prima mattina. Il locale, molto apprezzato in città, propone un nuovo modo di vivere i momenti di relax, trasformando la tradizionale pausa mattutina in un’occasione per assaporare anche nel pomeriggio.

Dianara, apprezzatissimo liquorificio bistrot della città di Acerra (Na), cambia il concept dell’ aperitivo rendendo la colazione funzionale per ogni momento della giornata. Pioniera in Campania, Dianara trasforma la colazione in un momento sociale gastronomico da godersi a tutte le ore. La cultura del breakfast appointment pensato non solo per il mattino, si estende anche al brunch e all’aperitivo. E soddisfa il desiderio di gustare dolci e salati tipici a qualsiasi ora del giorno. Atmosfera rilassata, ricerca sui lievitati e qualità delle materie prime convivono con il format che unisce caffetteria e bakery in un liquorificio bistrot. 🔗 Leggi su Parlami.eu

