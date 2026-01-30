Dialoghi incrociati tra scienziati politici e sportivi in un’ora di radio che mescola idee e prospettive

Sabato mattina, Radio 24 ha trasmesso una puntata di *Amici e nemici* con un confronto tra scienziati, politici e sportivi. In un’ora, hanno scambiato idee e opinioni, creando un dialogo vivo e diretto. Diverse prospettive si sono incontrate in un dibattito che ha coinvolto personalità di vari settori, offrendo uno sguardo diverso su temi attuali.

Sabato 31 gennaio 2026, dalle 8.30 alle 10, Radio 24 ha ospitato una puntata di *Amici e nemici* che ha messo in scena un confronto raro e incisivo tra personalità di ambiti diversi: scienza, politica, sport e cultura. Al centro del dibattito, un'ora di trasmissione che ha unito voci che di solito si muovono in mondi separati, creando un dialogo incrociato su temi che riguardano il presente e il futuro del Paese. Tra gli ospiti, Pierluigi Battista, giornalista e scrittore con un'esperienza pluriennale nel mondo dell'informazione, ha affrontato le dinamiche della comunicazione politica e il ruolo dei media nell'attuale contesto sociale.

