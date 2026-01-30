Desertificazione | Cities è la sfida

La desertificazione commerciale colpisce sempre più le città italiane, e anche nel territorio spezzino si fa sentire. Chi ha aperto un negozio in centro o in periferia sa bene quanto sia difficile farcela, tra chiusure e calo di clienti. Le amministrazioni cercano soluzioni, ma la situazione resta complicata.

LA DESERTIFICAZIONE commerciale è una delle criticità più rilevanti che oggi interessano le città italiane e rappresenta una sfida strategica anche per il territorio spezzino. Un fenomeno che non si limita alla chiusura dei negozi, ma che incide in modo diretto su vivibilità urbana, sicurezza, identità dei quartieri e coesione sociale. "Quando un'attività abbassa definitivamente la saracinesca – afferma il presidente di Confcommercio Imprese per l'Italia La Spezia, Sergio Camaiora (nella foto) – non perdiamo soltanto un esercizio commerciale, ma un presidio di relazione, di servizio e di vitalità.

