delia annuncia il sicilia bedda tour il calendario e i biglietti

Dopo aver incantato il pubblico di X Factor 2025, Delia annuncia il Sicilia Bedda Tour, ecco il calendario e i biglietti. Dopo aver incantato il pubblico di X Factor 2025, DELIA, cantautrice, interprete e pianista classica, è pronta a tornare dove tutto ha avuto origine: sul palco, con la sua voce e la sua terra al centro. Da venerdì 13 febbraio prende il via il Sicilia Bedda Tour, che debutta in un Teatro degli Arcimboldi di Milano, completamente Sold out, e attraversa i principali teatri italiani in una prima parte invernale, per poi proseguire nei mesi estivi nei luoghi più suggestivi della penisola. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Il 3 luglio, nell’ambito del Terrasound 2026 organizzato da Best Eventi, si svolgerà il concerto di Delia con il progetto “Sicilia bedda tour”.

