Del Vecchio | Su Mps-Mediobanca non c' è mai stato nessun concerto

Il fondatore di Luxottica, Leonardo Del Vecchio, smentisce ogni accordo tra Mps e Mediobanca. In una dichiarazione, spiega che non c’è mai stato nessun concerto tra le due istituzioni. Del Vecchio aggiunge che non ha ancora deciso di entrare nel settore dell’editoria, e preferisce aspettare prima di fare altri passi, come l’acquisto di una televisione.

Prima di fare «un ulteriore passo» come comprare una televisione «è meglio aspettare, dato che non sono ancora entrato formalmente all'interno dell'editoria». Lo ha detto il presidente di Lmdv Capital, Leonardo Maria Del Vecchio (in foto), intervistato ieri a Otto e mezzo su La7, chiarendo i tempi e le intenzioni del suo gruppo nell'ambito editoriale dopo l'acquisizione del 30% dell'editore del Giornale e l'offerta per la maggioranza di Editoriale Nazionale (che pubblica Il Giorno, La Nazione e Il Resto del Carlino). «Voglio costruire una media company, ho già acquisito Fm specializzata in strategic management con una sua blockchain nativa, sto costruendo il resto dei pilastri, ci sono trattative in corso di cui non posso parlare, ma è lì che voglio arrivare», ha proseguito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

