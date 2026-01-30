Del Vecchio sorprende tutti e mette fine alle polemiche. In un video, l’imprenditore afferma di apprezzare gli ultimi tre anni con la leadership di Meloni, lasciando di stucco i conduttori delle reti Rai. Mentre i giornalisti cercavano di mettere in difficoltà l’imprenditore, Del Vecchio ha risposto con fermezza e sincerità, senza lasciarsi coinvolgere in polemiche politiche. La sua posizione ha aperto una nuova discussione sulla reale opinione degli italiani e sui dati economici del paese.

Ma lei da che parte sta? Ma le piace la Meloni? Ma i dati economici non sono negativi? Ci hanno provato in tutti i modi i pasdaran dell’anti-melonismo, la premiata ditta Gruber-Giannini, a far cadere Leonardo Maria Del Vecchio, astro nascente dell’imprenditoria italiana, nella trappola dell’opposizione a prescindere. Ma poi si sono arresi, verdi di rabbia. Il rampollo del colosso Luxottica, per la prima volta in tv a “ Ottoemezzo “, su La7, ha candidamente difeso la sua posizione. “Mi piace l’Italia di questi 3 anni e mezzo di governo, se non mi fossi sentito stabile di investire in Italia non lo avrei fatto, questa stabilità è anche parte del lavoro del governo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Del Vecchio gela Gruber e Giannini: “Mi piace l’Italia di questi tre anni con la Meloni” (video)

Approfondimenti su Del Vecchio Italia

Leonardo Maria Del Vecchio, presidente di LMDV Capital, si è lasciato andare a una lunga intervista a Otto e mezzo, su La7.

Leonardo Del Vecchio torna a parlare di politica e stampa durante un’intervista a Otto e mezzo.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Del Vecchio Italia

Argomenti discussi: Del Vecchio gela Gruber e Giannini: Mi piace l’Italia di questi tre anni con la Meloni (video); Otto e mezzo, domani Leonardo Maria Del Vecchio ospite di Lilli Gruber; Otto e mezzo, domani Leonardo Maria Del Vecchio ospite di Lilli Gruber.

Del Vecchio ospite di Lilli Gruber a ‘Otto e mezzo’‘Otto e mezzo’ prosegue nel suo consolidato format, dedicato all’analisi delle principali notizie di attualità e politica. La partecipazione di Leonardo Maria Del Vecchio arricchisce il dibattito con ... it.blastingnews.com

Del Vecchio: Mi piace l’Italia di questi tre anni e mezzo di governo. Io per la stampa liberaSull'eredità: Quella di Berlusconi è un esempio di successione ben riuscita. Sulla politica: Ho votato sia Renzi che Meloni in passato. Il suo progetto nell'editoria: Voglio costruire una media c ... msn.com

Frana Niscemi, la Procura di Gela apre inchiesta per disastro colposo La Procura di Gela ha aperto un procedimento penale, sulla frana a Niscemi, per disastro colposo e danneggiamento seguito da frana. Dopo il sopralluogo di ieri nella zona rossa di Nisce - facebook.com facebook