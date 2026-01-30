Decreto Pnrr via libera del governo | Isee antifrode carta d’identità a vita e tessera elettorale digitale

Il governo ha dato il via libera al nuovo decreto Pnrr. Il Consiglio dei ministri ha approvato diverse novità, tra cui un Isee con misure antifrode, una carta d’identità elettronica “a vita” per gli over 70 e la tessera elettorale digitale. Queste novità puntano a semplificare e rendere più sicure alcune pratiche amministrative.

Via libera del Consiglio dei ministri al nuovo decreto Pnrr. Dall’Isee con nuove misure antifrode alla carta d’identità elettronica “a vita” per gli over 70, passando per la tessera elettorale digitale. Meno burocrazia per i cittadini e si accelera sulla semplificazione amministrativa e sui controlli digitali, con il Piano nazionale di ripresa e resilienza che va chiuso entro l’anno. Isee antifrode: controlli automatici e meno dichiarazioni false. La prima grande novità del decreto riguarda l’Isee, l’indicatore fondamentale per accedere a bonus, agevolazioni e prestazioni sociali. Si punta a semplificare la vita per i cittadini onesti e, allo stesso tempo, ridurre drasticamente il rischio di frodi ai danni dello Stato. 🔗 Leggi su Panorama.it

