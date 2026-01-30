Decreto Pnrr via libera del governo | Isee antifrode carta d’identità a vita e tessera elettorale digitale

Il governo ha dato il via libera al nuovo decreto Pnrr. Il Consiglio dei ministri ha approvato diverse novità, tra cui un Isee con misure antifrode, una carta d’identità elettronica “a vita” per gli over 70 e la tessera elettorale digitale. Queste novità puntano a semplificare e rendere più sicure alcune pratiche amministrative.

Isee antifrode: controlli automatici e meno dichiarazioni false. La prima grande novità del decreto riguarda l'Isee, l'indicatore fondamentale per accedere a bonus, agevolazioni e prestazioni sociali. Si punta a semplificare la vita per i cittadini onesti e, allo stesso tempo, ridurre drasticamente il rischio di frodi ai danni dello Stato.

In Consiglio dei ministri sono state approvate nuove misure per semplificare la vita ai cittadini e combattere le frodi.

Il Governo sta lavorando a un nuovo decreto, ancora in bozza, per semplificare l’accesso ai servizi pubblici per gli over 70, introducendo la tessera elettorale digitale e la carta d’identità “senza scadenza”.

