Decreto Pnrr salta lo scudo salva-imprenditori nei contenziosi con lavoratori sottopagati | tutte le novità

Il decreto Pnrr approvato ieri in Consiglio dei ministri elimina una norma che proteggeva gli imprenditori condannati per aver pagato salari sotto i limiti previsti dalla legge. La misura, che avrebbe dovuto tutelare chi si trovava in contenzioso con i lavoratori sottopagati, è stata cancellata, lasciando più libertà alle aziende di affrontare eventuali controversie senza il rischio di sanzioni immediate. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra le parti interessate.

È stata cancellata dal decreto Pnrr, approvato ieri in Cdm, la norma che introduceva una forma di tutela per gli imprenditori condannati per aver riconosciuto salari non conformi ai principi costituzionali. Ecco tutte le novità del decreto, dalla Carta d'identità a validità illimitata per gli ultrasettantenni alla tessera elettorale digitale. Lavoratori sottopagati, salta dal decreto Pnrr lo scudo agli imprenditori: "Dubbi dagli uffici del Quirinale" Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto Pnrr, ma ci sono già polemiche. Nel decreto Pnrr rispunta la norma salva-imprenditori contro i lavoratori sottopagati Nel nuovo testo del decreto Pnrr spunta una norma che protegge i datori di lavoro. Secondo fonti, il Quirinale avrebbe espresso dubbi tecnici sulla norma che avrebbe impedito ai lavoratori sottopagati di recuperare gli arretrati. Il governo stralcia la norma dal decreto Pnrr dopo una lunga interlocuzione con il Quirinale. Anche il terzo tentativo fallisce. Per la terza volta abbiamo denunciato il loro squallido tentativo e si son dovuti fermare. La vergognosa norma che cancellava gli arretrati ai lavoratori sottopagati che hanno vinto in tribunale è stata tolta dal decreto Pnrr del Governo.

