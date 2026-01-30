Decreto Pnrr il governo accelera Dall’Isee al Pos | tante le novità

Il governo ha approvato il nuovo decreto collegato al Pnrr, con l’obiettivo di accelerare i lavori e portare avanti le riforme. La novità riguarda anche famiglie e cittadini, con misure che cambiano l’accesso ai servizi pubblici digitali, alle scuole, all’università e alla sanità. Le scadenze si avvicinano e il governo vuole essere pronto prima della fine del 2026.

Il governo dà il via libera al decreto-legge collegato alla revisione del Pnrr, che non è un testo "per addetti ai lavori" soltanto o soltanto finalizzato a accelerare la realizzazione del Piano prima della tagliola di giugno 2026: dentro ci sono misure che incidono sulla vita quotidiana: documenti, servizi pubblici digitali, scuola e università, sanità, bollette. Non c’è o, meglio, scompare dal provvedimento, invece, la norma "salva-imprenditori": sarebbe stato il Quirinale a bocciare la soluzione escogitata. Certo è che si tratta di "un tassello fondamentale per il raggiungimento di tutti gli obiettivi del Pnrr concordati a livello europeo", secondo il ministro per gli Affari Europei, il Pnrr e le politiche di coesione, Tommaso Foti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Il governo ha approvato un nuovo decreto che introduce diverse novità per cittadini, famiglie e studenti.

La bozza del decreto Pnrr 2026 prevede l’eliminazione dell’obbligo di conservare le ricevute del Pos per 10 anni.

Argomenti discussi: Decreto Pnrr, via libera del governo: salta lo scudo sul lavoro sottopagato (per i rilievi del Colle); Pnrr, anche la Relazione del governo ammette le crepe; Nel decreto Pnrr, rispunta la norma sui lavoratori sottopagati, è polemica con sindacati e opposizione; Lavoratori sottopagati, nel decreto Pnrr rispunta lo scudo agli imprenditori.

