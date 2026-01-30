Decreto Pnrr il governo accelera Dall’Isee al Pos | tante le novità
Il governo ha approvato il nuovo decreto collegato al Pnrr, con l’obiettivo di accelerare i lavori e portare avanti le riforme. La novità riguarda anche famiglie e cittadini, con misure che cambiano l’accesso ai servizi pubblici digitali, alle scuole, all’università e alla sanità. Le scadenze si avvicinano e il governo vuole essere pronto prima della fine del 2026.
Il governo dà il via libera al decreto-legge collegato alla revisione del Pnrr, che non è un testo "per addetti ai lavori" soltanto o soltanto finalizzato a accelerare la realizzazione del Piano prima della tagliola di giugno 2026: dentro ci sono misure che incidono sulla vita quotidiana: documenti, servizi pubblici digitali, scuola e università, sanità, bollette. Non c’è o, meglio, scompare dal provvedimento, invece, la norma "salva-imprenditori": sarebbe stato il Quirinale a bocciare la soluzione escogitata. Certo è che si tratta di "un tassello fondamentale per il raggiungimento di tutti gli obiettivi del Pnrr concordati a livello europeo", secondo il ministro per gli Affari Europei, il Pnrr e le politiche di coesione, Tommaso Foti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Decreto Pnrr, carta d?identità valida 50 anni e addio scontrini Pos: tutte le novità per famiglie e studenti
Il governo ha approvato un nuovo decreto che introduce diverse novità per cittadini, famiglie e studenti.
Bozza decreto Pnrr 2026: via all’obbligo di conservare le ricevute dei Pos per 10 anni
La bozza del decreto Pnrr 2026 prevede l’eliminazione dell’obbligo di conservare le ricevute del Pos per 10 anni.
Argomenti discussi: Decreto Pnrr, via libera del governo: salta lo scudo sul lavoro sottopagato (per i rilievi del Colle); Pnrr, anche la Relazione del governo ammette le crepe; Nel decreto Pnrr, rispunta la norma sui lavoratori sottopagati, è polemica con sindacati e opposizione; Lavoratori sottopagati, nel decreto Pnrr rispunta lo scudo agli imprenditori.
