Decreto PNRR approvato dal CdM | lauree abilitanti con meno passaggi burocratici borse di studio procedure più snelle certificati storici gratuiti e molto altro

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto-legge per snellire alcune pratiche legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Tra le novità, ci saranno lauree abilitanti con meno passaggi burocratici, procedure più veloci per le borse di studio e certificati storici gratuiti. Il governo punta a rendere più efficiente l’attuazione delle misure previste nel piano.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge contenente nuove disposizioni per dare impulso all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e intervenire in materia di politiche di coesione. L'obiettivo è chiaro: sbloccare processi, ridurre gli oneri e velocizzare l'erogazione di servizi. Il provvedimento si muove su più fronti: digitalizzazione, interoperabilità delle banche dati, accorciamento dei tempi procedurali, poteri sostitutivi in caso di inerzia amministrativa.

