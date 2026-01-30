Decreto Milleproroghe 2026 riammessi alcuni emendamenti

Questa mattina le commissioni Affari costituzionali e Bilancio del Senato hanno deciso di riaccogliere una decina di emendamenti al decreto Milleproroghe 2026. Su 98 ricorsi presentati, solo alcuni sono stati ammessi, dopo un’attenta verifica. La decisione cambia di poco il quadro generale, ma apre la strada a modifiche che erano state respinte in precedenza. Ora si attende il passaggio in aula per la discussione definitiva.

Sono una decina, su 98 ricorsi, gli emendamenti al decreto Milleproroghe 2026 che hanno superato il supplemento di istruttoria e sono stati riammessi: lo hanno deciso le commissioni Affari costituzionali e Bilancio del Senato. Tra questi, non figura l'emendamento proposto dalla maggioranza per la riapertura del condono del 2003. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Decreto Milleproroghe 2026, riammessi alcuni emendamenti Approfondimenti su Decreto Milleproroghe 2026 Decreto Milleproroghe su scuola, bonus e multe stradali: cosa cambia nel 2026 Il Decreto Milleproroghe 2026 introduce proroghe e novità riguardanti il settore scolastico, bonus e multe stradali. Milleproroghe 2026, via libera in Cdm: cosa prevede il decreto, tutte le novità Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto Milleproroghe 2026, che introduce proroghe e novità su diverse misure in scadenza. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Decreto Milleproroghe 2026, riammessi alcuni emendamenti Ultime notizie su Decreto Milleproroghe 2026 Argomenti discussi: Decreto Milleproroghe 2026, riammessi alcuni emendamenti: le novità; Riammessi 12 emendamenti al Milleproroghe, non c'è il condono edilizio; Riammessi 12 emendamenti al Milleproroghe, non c'è il condono edilizio; Condono edilizio e rottamazione più ampia nel Milleproroghe, cosa succede?. Decreto Milleproroghe 2026, riammessi alcuni emendamenti: le novitàUn secondo emendamento del governo differisce dal 31 marzo 2026 al 31 maggio 2026 il termine di efficacia della deroga relativa alla possibilità di adottare, con decreto del presidente del Consiglio ... tg24.sky.it Decreto PNRR 2026, cosa prevede: tutte le novità riassunte e spiegateEcco cosa prevede e quali novità introduce il nuovo Decreto PNRR approvato dal Consiglio dei Ministri: il provvedimento riassunto punto per punto. ticonsiglio.com ` , ’` ’ 90 milioni per la sanità molisana: un emendamento al decreto Milleproroghe, a firma della deputata di Fratelli d’Italia Elisabetta Lancellotta, mira facebook Decreto Milleproroghe 2025: graduatorie, assunzioni IRC e dimensionamento scolastico x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.