Decine di chat tra Ranucci e a Boccia | i colloqui segreti nell’inchiesta sullo stalking a Sangiuliano

Gli investigatori hanno scoperto decine di chat tra Sigfrido Ranucci e Maria Rosaria Boccia, entrambe coinvolte in un’inchiesta sullo stalking a Gennaro Sangiuliano. Le conversazioni, emerse da un’indagine che si sta concentrando su comportamenti e messaggi scambiati, hanno acceso i riflettori su un possibile legame tra i due e le accuse rivolte all’ex ministro. La procura sta esaminando i contenuti, mentre i protagonisti sono ascoltati in queste ore.

Telefono bollente, potrebbe essere il titolo del filone d'inchiesta sullo stalking ai danni dell'ex ministro Gennaro Sangiuliano, dopo la notizia – pubblicata oggi dal Giornale – dell'acquisizione agli atti di decine di chat intercorse tra Sigfrido Ranucci e Maria Rosaria Boccia, indagata in quel procedimento. Il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e il pm Giulia Guccione indagano anche sulla registrazione della telefonata privata tra Sangiuliano e la moglie Federica Corsini, insieme al marito parte offesa nel procedimento a un passo dal dibattimento. Nell'inchiesta sono elencati trentatré episodi di stalking di cui la Boccia dovrà rispondere davanti ai giudici.

