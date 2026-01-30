Decaro mediatore della pace a Palazzo Dogana | Nobiletti riavvolge il nastro e la Provincia riparte

Dopo mesi di tensioni, si chiude una fase difficile a Palazzo Dogana. La Provincia ha approvato finalmente il rendiconto di gestione 2024, bocciato tre volte dall’aprile scorso. Decaro, mediatore della pace, ha contribuito a riavvolgere il filo rotto tra le parti. Ora si respira un’aria diversa, con un sospiro di sollievo e un “grazie a Dio” che accompagna il risultato. La ripresa sembra più vicina.

Approvato il rendiconto di gestione bocciato tre volte da aprile. Sbloccate le risorse per finanziare i lavori su strade provinciali e scuole È pace fatta a Palazzo Dogana. Un sospiro di sollievo e un ‘grazie a Dio’ fuori dai microfoni hanno accompagnato l’approvazione del rendiconto di gestione 2024, bocciato tre volte da aprile in poi. È andato tutto come da copione in un’aula delle grandi occasione, come non ha potuto fare a meno di osservare il presidente della Provincia di Foggia Giuseppe Nobiletti. Solo Pasquale Ciruolo (movimento Con) e Maurizio Accettulli (Fratelli d’Italia) hanno votato contro, mentre Antonio Berardi, eletto nella lista di Forza Italia ha votato a favore (“L’opposizione deve essere responsabile, non deve votare per partito preso”, spiegherà), come tutti gli altri consiglieri provinciali di Pd, Con e La Provincia sei tu.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Nelle recenti dinamiche politiche regionali, si registrano segnali di distensione tra le rappresentanze Nobiletti e Piemontese, con manifestazioni di collaborazione nella Provincia.

Torna il sereno a Palazzo Dogana, ora avanti con opere strategiche per la Capitanata #video x.com

