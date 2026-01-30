De Zerbi nega di aver chiesto di lasciare il Marsiglia | notte di confronto e lungo faccia a faccia

De Zerbi smentisce di aver chiesto di lasciare il Marsiglia. Questa notte si è svolto un incontro tra l’allenatore, il presidente Longoria e il direttore sportivo Benatia. Non ci sono state dimissioni, ma i dirigenti hanno voluto confrontarsi con l’allenatore per capire cosa sia successo dopo l’eliminazione dalla Champions League.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.