De Zerbi nega di aver chiesto di lasciare il Marsiglia | notte di confronto e lungo faccia a faccia

De Zerbi smentisce di aver chiesto di lasciare il Marsiglia. Questa notte si è svolto un incontro tra l’allenatore, il presidente Longoria e il direttore sportivo Benatia. Non ci sono state dimissioni, ma i dirigenti hanno voluto confrontarsi con l’allenatore per capire cosa sia successo dopo l’eliminazione dalla Champions League.
Dopo l’eliminazione dalla Champions League vertice tra De Zerbi, il presidente Longoria e il direttore sportivo Benatia: l'allenatore non ha mai dato le dimissioni ma c'è stato un confronto per analizzare la situazione dell’Olympique Marsiglia.🔗 Leggi su Fanpage.it
De Zerbi, la vergogna e le scuse: Marsiglia si interroga sul serio ma c'è un caso che va oltre il calcioDe Zerbi sotto il tiro della stampa francese: l'eliminazione dalla Champions League può costare cara al progetto dell'ex tecnico di Sassuolo e Brighton. sport.virgilio.it
Olympique Marsiglia, la sconfitta per 3-0 sul campo del Club Brugge porta con sé riflessioni interne: De Zerbi rischia l'esoneroCHAMPIONS LEAGUE - La Champions League dell'Olympique Marsiglia di De Zerbi è terminata con un tracollo. Il Club Brugge ha travolto 3-0 l'OM e il gol rocamboles ... eurosport.it
Pare che oggi nel post Bruges Roberto #DeZerbi abbia saltato l’allenamento. Sembra esserci il concreto rischio che possa essere ESONERATO. Facile parlare ora, facile fare i gaggi adesso, facile salire sul mio carro (anche se siete comunque i benvenuti) … - facebook.com facebook
