De Zerbi nega di aver chiesto di lasciare il Marsiglia | notte di confronto e lungo faccia a faccia

De Zerbi smentisce di aver chiesto di lasciare il Marsiglia. Questa notte si è svolto un incontro tra l’allenatore, il presidente Longoria e il direttore sportivo Benatia. Non ci sono state dimissioni, ma i dirigenti hanno voluto confrontarsi con l’allenatore per capire cosa sia successo dopo l’eliminazione dalla Champions League.

Dopo l’eliminazione dalla Champions League vertice tra De Zerbi, il presidente Longoria e il direttore sportivo Benatia: l'allenatore non ha mai dato le dimissioni ma c'è stato un confronto per analizzare la situazione dell’Olympique Marsiglia.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

