Ddl per interventi urgenti emendamenti a firma di Marano M5s | 40 milioni di contributi a fondo perduto a famiglie e imprese

Il governo ha approvato un disegno di legge con interventi urgenti e emendamenti firmati dalla deputata regionale Marano. L’obiettivo è distribuire 40 milioni di euro in contributi a fondo perduto per le famiglie e le imprese colpite dal ciclone Harry in Sicilia. Marano chiede ristori immediati, sottolineando che molte realtà locali hanno bisogno di aiuto subito per riprendersi dai danni. La misura mira a dare una boccata d’ossigeno a chi ha subito danni e rischia di restare indietro.

La deputata regionale: "Servono ristori immediati". "Contributi a fondo perduto per le famiglie e le imprese siciliane colpite dal ciclone Harry. È questo il cuore dei due emendamenti aggiuntivi al ddl 1067 che portano la mia firma e che intendono mettere a disposizione dei cittadini gravemente danneggiati dagli eventi meteo della scorsa settimana ulteriori risorse economiche per complessivi 40 milioni di euro". Lo comunica Jose Marano, deputata regionale M5s, in riferimento al testo di legge proposto dal governo regionale e attualmente in discussione in commissione Bilancio all'Ars. "La situazione è drammatica, servono ristori immediati – prosegue Marano – e la risposta arrivata ieri da Roma è insufficiente.

