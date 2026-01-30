Davide Borgione parla lo sciacallo che ha derubato il 19enne in fin di vita | Non pensavo stesse morendo

Davide Borgione è stato derubato a Torino mentre giaceva in fin di vita dopo una caduta dalla bici. Uno dei ragazzi che erano con lui rivela ora che, se avesse saputo che Borgione stava morendo, avrebbe chiamato i soccorsi. La vicenda ha scosso la città, lasciando molti a chiedersi come siano potute succedere certe cose.

"Se avessi saputo che stava morendo, avrei chiamato i soccorsi". A parlare è uno dei ragazzi che a Torino hanno derubato Davide Borgione, mentre era in fin di vita dopo una brutta caduta dalla bici. Il 19enne è deceduto poco dopo, i due sciacalli sono stati denunciati per furto e omissione di soccorso.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Davide Borgione

Uno dei ragazzi coinvolti nel furto a Torino si presenta e spiega cosa è successo quella notte.

In un episodio che ha attirato l'attenzione pubblica, Davide Borgione è stato vittima di un furto mentre si trovava in condizioni critiche.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Davide Borgione

Argomenti discussi: Caso Davide Borgione, Lo sciacallo prima di derubarlo lo tocca più volte con la scarpa; L’automobilista che ha sfiorato Davide Borgione: Andava in bici a zig zag, poi ho sentito un dosso; Davide Borgione morto in bici, identificati i due sciacalli che l'hanno derubato mentre era a terra: Disumani; Morte di Davide Borgione a Torino, indagati due sciacalli e un automobilista.

Davide Borgione, parla lo sciacallo che ha derubato il 19enne in fin di vita: Non pensavo stesse morendoSe avessi saputo che stava morendo, avrei chiamato i soccorsi. A parlare è uno dei ragazzi che a Torino hanno derubato Davide Borgione, mentre era in fin di vita dopo una brutta caduta dalla bici. fanpage.it

Davide stava morendo, chi l’ha derubato è disumano. Il papà di Borgione: Sto male, è il secondo figlio che perdoParla Fabrizio Borgione, il padre del 19enne morto a Torino: È incredibile che gli abbiano portato via il portafogli invece di soccorrerlo. Tre ragazzi sono stati identificati e denunciati ... quotidiano.net

++ L'interrogatorio degli "sciacalli" ++ Continua a essere misteriosa l'identità degli "sciacalli" che hanno derubato Davide Borgione, morente in via Nizza. La Polizia locale e i magistrati, che diffondono i particolari dei video di sorveglianza ai media, hanno rivel - facebook.com facebook

«Non pensavo stesse morendo»: la difesa dello sciacallo che ha derubato Davide Borgione x.com