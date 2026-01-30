Date ascolto a Cercas | l’Ucraina è la nostra guerra di Spagna

Ieri Le Monde ha pubblicato un intervento di Javier Cercas, il noto scrittore spagnolo, che invita a riflettere sulla guerra in Ucraina. Cercas afferma che anche noi italiani, come gli spagnoli durante la guerra civile, dobbiamo ascoltare e capire cosa sta succedendo. Dice che questa guerra non riguarda solo l’Ucraina, ma coinvolge tutti noi e ci pone di fronte a scelte difficili. Le sue parole spingono a non restare indifferenti e a seguire con attenzione gli sviluppi di questo conflitto.

Le Monde ha pubblicato ieri un importante intervento di Javier Cercas, grande romanziere spagnolo, tra i pochissimi al mondo capaci di scrivere e parlare di politica con intelligenza e serietà (come in quel gioiello che è «Anatomia di un istante»). La sua tesi è semplice: la guerra in Ucraina è la nostra guerra di Spagna. Non nel senso che sarà il preludio di una nuova guerra mondiale, questo Cercas ovviamente non può saperlo. Quello che però sa è che oggi si combatte una guerra tra autocrazia e democrazia e che «la prima linea del fronte si trova in Ucraina, come si trovava in Spagna negli anni Trenta».

