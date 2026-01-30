Antonella Ferrari, giovane danzatrice di Castiglione d’Adda, si prepara a salire sul palco per la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. La sua strada non è facile: tra prove intense e sacrifici, sogna di rappresentare l’Italia sul palcoscenico più grande. La sua passione per la danza l’ha portata a questo traguardo importante, che ora si avvicina a grandi passi.

Antonella Ferrari, 30enne danzatrice di Castiglione d’Adda, sarà tra i protagonisti della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. Il 6 febbraio, nello stadio Meazza di Milano, salirà sul palco insieme a centinaia di artisti, danzatori e personalità internazionali, in un evento trasmesso in diretta mondiale. La sua presenza non è solo un riconoscimento personale, ma un momento simbolico per la sua città, che si ritrova al centro di un evento di portata globale. La selezione è arrivata dopo un’audizione tenutasi nel maggio precedente, un passaggio cruciale che ha aperto la strada a mesi di preparazione intensa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Danza e dedizione: la storia di Antonella, tra prove intense e sogno olimpico a Milano 2026

