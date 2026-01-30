Daniele Rimpelli non si nasconde e dice chiaro e tondo: “Possiamo puntare allo scudetto”. A 28 anni e mezzo, il giocatore di rugby guarda al futuro con ambizione, forte dei suoi anni di esperienza tra Calvisano, le Zebre e l’esordio in Nazionale nel 2021 contro la Francia, in un Olimpico vuoto per la pandemia.

Ventotto anni e mezzo, uno scudetto con Calvisano nel 2017, poi tante stagioni alle Zebre e nel 2021 l’esordio in nazionale, di fronte alla Francia in un Olimpico di Roma dagli spalti deserti per la pandemia. Ora il cerchio di Daniele Rimpelli, nel frattempo sposatosi e da poco padre, sembra essersi chiuso perfettamente con il ritorno “a casa”, in quel ValorugbyRugby Reggio che da bambino vedeva giocare dalla casa dei nonni a ridosso del campo della Canalina. Lei è uno dei pochi Diavoli ad aver vinto lo scudetto. "Avevo la maglia del Calvisano e quel giorno rimane uno dei ricordi più belli della mia carriera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Daniele Rimpelli non si nasconde: "Possiamo puntare allo scudetto"

Approfondimenti su Daniele Rimpelli

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Daniele Rimpelli

Daniele Rimpelli non si nasconde: Possiamo puntare allo scudettoIl ’Diavolo’ lo ha già vinto nel 2017 con Calvisano: Le qualità le abbiamo tutte, ma non sarà facile. Abita ancora alla Canalina, a due passi dal campo e ha giocato una gara in azzurro: Grande sodd ... sport.quotidiano.net