damon albarn sta scrivendo la colonna sonora del film artificial diretto da luca guadagnino

In attesa della pubblicazione del nuovo album dei Gorillaz, in uscita il prossimo 27 febbraio, Damon Albarn è impegnato a comporre la colonna sonora di Artificial, il prossimo film diretto da Luca Guadagnino. La pellicola racconterà la storia di Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI, che sarà interpretato da Andrew Garfield. Nel cast ci sono anche Monica Barbaro ( A Complete Unknown ), e Yura Borisov ( Anora ). Il frontman dei Blur ha raccontato al mensile Uncut: «Sto lavorando alla colonna sonora del film. Canto qualche canzone, sto scrivendo musica elettronica e musica orchestrale di accompagnamento. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Una canzone scritta sui colli fiorentini è diventata un successo internazionale tra gli anni Settanta e Ottanta.

