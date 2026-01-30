Dall’oblio alla rinascita Ma quel nome agita ancora oggi la sinistra

Su Riccione, sulla storica Villa Mussolini, si riaccendono i dibattiti. Qualcuno della sinistra spinge ancora per cambiare nome e ripristinare quello di Villa Margherita, come se il passato potesse essere cancellato così facilmente. La questione divide ancora gli abitanti e le forze politiche della zona, che si scontrano tra chi vuole ricordare e chi preferirebbe dimenticare. La discussione resta aperta e calda, senza soluzioni immediate.

Su Villa Mussolini, a Riccione, c'è ancora chi da sinistra vorrebbe cancellarne il nome per farlo tornare a Villa Margherita. E' il nome che l'immobile aveva prima che la famiglia Mussolini arrivasse a Riccione. L'edificio venne costruito in origine nel 1893. Passò di proprietà tra ricche famiglie dell'epoca fino a quando nel 1932 fu presa in affitto dalla famiglia Mussolini. Una villa a pochi passi dalla spiaggia, l'ideale per le vacanze, tanto che Rachele la acquistò due anni più tardi. Nelle stagioni seguenti lo sviluppo turistico di Riccione si legò alla presenza della famiglia Mussolni. Le cronache parlano da sé.

