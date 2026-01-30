Dalle Olimpiadi avremo benefici di lunga durata Serve un taglio ulteriore dell’Irpef

Quest’anno, le Olimpiadi hanno portato benefici che si faranno sentire a lungo termine. Ma ora il governo deve intervenire con un altro taglio dell’Irpef, per aiutare le imprese e rilanciare l’economia. Carlo Sangalli, da vent’anni leader di Confcommercio, insiste sulla necessità di cambiare le regole tra fisco e imprese, per far ripartire il settore.

Carlo Sangalli quest’anno celebra vent’anni al timone di Confcommercio Imprese per l’Italia. Sul suo sito, dichiara: "Siamo convinti che il rapporto tra fisco ed imprese vada ricostruito su basi diverse. A partire da una ragionevole e generalizzata riduzione delle aliquote Irpef". Chiara la priorità, cerchiamo con lui di leggere il futuro prossimo. Come è stato il 2025 delle imprese lombarde? "Il clima di incertezza provocato dai conflitti e dalle continue tensioni internazionali ha condizionato anche l’economia lombarda. Secondo l’Ufficio studi di Confcommercio, le stime per il 2025 indicano un lieve rallentamento della crescita con un incremento dell’1%, che si conferma superiore rispetto alla media nazionale.🔗 Leggi su Quotidiano.net Approfondimenti su Olimpiadi Italia Manovra, a chi vanno i benefici e chi ne sopporterà i costi: dal taglio dell’Irpef alla sanità, dalle pensioni alle famiglie La legge di Bilancio introduce interventi diversi, tra cui il taglio dell’Irpef, investimenti in sanità, la rottamazione delle cartelle e misure a favore delle pensioni e delle famiglie. Manovra: Zedda (FdI), 'taglio seconda aliquota Irpef strutturale, benefici a 10 mln contribuenti' Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Olimpiadi Italia Marco Mezzaroma: Sport&Salute saprà gestire il successo delle Olimpiadi invernaliMarco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute ne è convinto: Avremo un compito importante: capitalizzare gli effetti sportivamente benefici che arriveranno dalle Olimpiadi invernali 2026 che si ... rainews.it Continua il nostro viaggio all'interno dei convocati nelle varie discipline che si svolgeranno alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. Dopo il Curling, tante speranze di medaglie le avremo nello Snowboard. I nostri ragazzi, sia al maschile che al femminile han - facebook.com facebook Insomma, con la scusa che Vance e Rubio devono venire a vedersi le olimpiadi di Zaia, ci confermano che avremo i criminali di #ICE a passeggio, armati, per l'Italia. Complimenti, #giorgia_meloni_vergogna_nazionale! Vedo che mentre non trovi il tempo per r x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.