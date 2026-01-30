Dalle Olimpiadi avremo benefici di lunga durata Serve un taglio ulteriore dell’Irpef

Quest’anno, le Olimpiadi hanno portato benefici che si faranno sentire a lungo termine. Ma ora il governo deve intervenire con un altro taglio dell’Irpef, per aiutare le imprese e rilanciare l’economia. Carlo Sangalli, da vent’anni leader di Confcommercio, insiste sulla necessità di cambiare le regole tra fisco e imprese, per far ripartire il settore.

Carlo Sangalli quest’anno celebra vent’anni al timone di Confcommercio Imprese per l’Italia. Sul suo sito, dichiara: "Siamo convinti che il rapporto tra fisco ed imprese vada ricostruito su basi diverse. A partire da una ragionevole e generalizzata riduzione delle aliquote Irpef". Chiara la priorità, cerchiamo con lui di leggere il futuro prossimo. Come è stato il 2025 delle imprese lombarde? "Il clima di incertezza provocato dai conflitti e dalle continue tensioni internazionali ha condizionato anche l’economia lombarda. Secondo l’Ufficio studi di Confcommercio, le stime per il 2025 indicano un lieve rallentamento della crescita con un incremento dell’1%, che si conferma superiore rispetto alla media nazionale.🔗 Leggi su Quotidiano.netImmagine generica

