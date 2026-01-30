Dalle noci al kefir | il cibo furbo che potenzia performance e recupero

Gli alimenti come le noci e il kefir stanno attirando sempre più l’attenzione degli esperti. Nuovi studi dimostrano che questi cibi non sono solo nutrienti, ma aiutano anche a migliorare le performance e accelerare il riposo dell’atleta. Una tendenza che potrebbe cambiare il modo di alimentarsi in vista delle competizioni.

Una revisione scientifica pubblicata nel 2024 esplora questa frontiera: il passaggio dai semplici integratori agli alimenti funzionali ricchi di composti bioattivi. Una transizione che può aiutare il corpo a riprendersi dopo l'allenamento, a ridurre l'infiammazione e a minimizzare lo stress ossidativo. Tra i protagonisti emergono: Succo di ciliegia tart e altri alimenti ricchi di antociani, potenti antiossidanti; Cibi con curcuma e altre spezie anti-infiammatorie; Fonti naturali di omega-3 come semi di chia, semi di lino, noci e pesce; Probiotici e prebiotici che sostengono la salute intestinale e il sistema immunitario.

