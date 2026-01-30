Dalla tangenziale di Forlì a quella di Forlimpopoli | collegamento veloce ormai ci siamo

Dalla tangenziale di Forlì a quella di Forlimpopoli, i lavori procedono spediti. Tra poche settimane, dovrebbe essere pronto il raccordo tra la tangenziale di Forlimpopoli e via Mattei, il primo passo verso il collegamento veloce tra Forlì e Cesena. I lavori sono a buon punto e si aspettano le ultime finiture per aprire il tratto al traffico.

Dovrebbero mancare poche settimane al completamento dei lavori di raccordo tra la tangenziale di Forlimpopoli e via Mattei, il primo tratto del collegamento veloce tra Forlì e Cesena. Nei giorni scorsi è pervenuta al Comune di Forlì la lettera da parte del Ministero dell'Interno che conferma lo stanziamento di 500mila euro per il completamento delle opere. A darne notizia è la presidente provinciale di Fratelli d'Italia, la deputata Alice Buonguerrieri. "Per primi, come Fratelli d'Italia, ci siamo interessati alla questione e l'abbiamo portata avanti, passo dopo passo, nelle sedi opportune. Con soddisfazione, diamo atto della convenzione stipulata a conferma degli impegni precedentemente assunti.

