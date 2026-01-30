Dalla Regione oltre 3 milioni per la valorizzazione dei musei piemontesi

La Regione Piemonte ha annunciato un nuovo bando per finanziare progetti che puntano a valorizzare i musei locali. Con oltre 3 milioni di euro a disposizione, l’obiettivo è rafforzare il sistema museale tra il 2025 e il 2026. Le domande si possono presentare a breve, e l’intento è di migliorare l’offerta culturale e attirare più visitatori.

La Regione Piemonte ha aperto un nuovo bando per il finanziamento di progetti destinati al sostegno e alla valorizzazione del sistema museale piemontese per il biennio 2025–2026. Con questo avviso, la Regione intende sostenere i musei con sede sul territorio piemontese attraverso interventi edilizi, di conservazione, di adeguamento e di allestimento, con l'obiettivo di rafforzarne la sostenibilità e favorire una maggiore integrazione con il territorio. Al centro del bando due prerequisiti fondamentali: accessibilità e sicurezza, sia del patrimonio conservato o musealizzato sia dei visitatori.🔗 Leggi su Novaratoday.it

La Regione Emilia-Romagna ha avviato un progetto da 1,3 milioni di euro per valorizzare e attrarre giovani talenti, sostenendo iniziative volte a favorirne la permanenza e lo sviluppo nel territorio.

