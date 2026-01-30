Dal sogno al traguardo | tutte le sfaccettature dell’Ultra del Conero raccontata da Paolo Bravi

Paolo Bravi ha attraversato il traguardo dell’Ultra del Conero dopo aver affrontato un percorso duro e impegnativo. Non si tratta solo di gambe forti o di allenamenti intensi, ma anche di testa e cuore. La gara diventa una sfida personale, un viaggio che lascia il segno e racconta storie di fatica e determinazione. Bravi ha dimostrato che, oltre il limite fisico, ci sono motivazioni che spingono a non arrendersi mai.

Cosa spinge un atleta ad andare oltre il limite? Non solo le gambe. Non solo l’allenamento. Ma il cuore, la testa e una strada che diventa storia. In questa puntata di Run2, parliamo di Ultraconero 2026, una gara che è molto più di una competizione: è mare, fatica, emozione pura. Lo facciamo con Paolo Bravi, tecnico federale di ultramaratona, presidente della Grottini Team e anima dell’evento. Dalle 50 km che valgono un titolo italiano alle distanze aperte a tutti, fino allo spirito che rende unica la Riviera del Conero. Se ami la corsa, qui c’è molto più di una gara da ascoltare. Nella puntata di venerdì n. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dal sogno al traguardo: tutte le sfaccettature dell’Ultra del Conero raccontata da Paolo Bravi Approfondimenti su Ultra Conero La magia del Natale raccontata dagli esperti: consigli e ispirazioni per una casa da sogno Allegri da RECORD, sei nella storia del Milan! Ha raggiunto questo TRAGUARDO in tutte le competizioni: tutti i dettagli La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Ultra Conero Argomenti discussi: Cara Maratonina, non è un addio ma un arrivederci; Première di Progetto Perfezione: il nuovo traguardo di un sogno iniziato tra i banchi di scuola e coltivato; Flavio Cobolli e Polaroid Eyewear: vedere il gioco prima degli altri; Hospitality - il salone dell'accoglienza di Fierecongressi taglia il traguardo delle 50 edizioni: Centrale il focus sull'internalizzazione. Ronaldo a -40 dal traguardo dei mille gol: il portoghese a segno ieri con l'Al NassrNe mancano 40, e potevano essere 39. Cristiano Ronaldo continua a inseguire ossessivamente il traguardo dei 1.000 gol in carriera e lo ha fatto ancora. tuttomercatoweb.com Patrizia Vacondio, chi è la moglie di Nek/ Dal tradimento al traguardo dei primi 25 anni insiemeNek è ancora innamorato perso di sua moglie Patrizia Vacondio, con la quale ha raggiunto il traguardo dei primi venticinque anni di amore... Dal colpo di fulmine alla crisi culminata con un tradimento ... ilsussidiario.net ` : il regista Stefano Pasetto e il direttore della fotografia Paolo Bravi presentano il documentario Fuori dal mondo - Vivere all'Asinara Un film sulle prigioni fisiche, mentali, spirituali. Un film sui modi di "entrare dentro" qu facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.