Dal 12 al 17 febbraio il Carnevale di Bedonia illumina di colori l' Appennino

A Bedonia il Carnevale prende vita dal 12 al 17 febbraio. Le strade del borgo di 3.200 abitanti si riempiono di colori e maschere, attirando visitatori da tutta la zona. La festa trasforma il paesaggio dell'Alta Val Taro e Val Ceno, portando allegria e movimento tra le case e le piazze di questo angolo dell’Appennino parmense.

Quando arriva febbraio, Bedonia cambia volto. Questo borgo di 3.200 abitanti nell'Alta Val Taro e Val Ceno (nel cuore di Visit Emilia), a 600 metri sull'Appennino parmense, si prepara al suo Carnevale. Quello vero, fatto di mani che cuciono costumi, volontari che costruiscono carri, e profumo di torta fritta. Dal 12 al 17 febbraio non si trovano maschere di plastica o eventi costruiti a tavolino. Si trovano volontari che hanno lavorato per settimane ai carri allegorici, e quella spontaneità che ormai sembra appartenere a un'altra epoca.

