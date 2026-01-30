DACIA corre nel 2025 e rilancia Sandero | restyling per la regina straniera d’Italia
Dacia annuncia il ritorno in grande stile nel 2025 con il rilancio di Sandero, la regina straniera d’Italia. La casa francese presenta un restyling che punta a rafforzare la sua presenza tra gli automobilisti italiani, soprattutto nel mercato dei privati. Dopo un 2025 ricco di segnali positivi, Dacia si prepara a conquistare ancora più consensi con un’auto rinnovata e più competitiva.
DACIA chiude il 2025 con un segnale chiaro nel canale che più misura le scelte “vere” degli automobilisti: il retail dei privati. In un mercato che rallenta, il marchio conferma la leadership e affianca ai risultati commerciali un’operazione di prodotto centrale per la gamma: il restyling di Sandero. La best seller si aggiorna nel design e negli equipaggiamenti, rafforzando la riconoscibilità e l’offerta a bordo, e continua a portare in dote un primato simbolico per l’Italia: resta l’auto straniera più venduta. Crescita e leadership tra i privati. DACIA archivia l’anno con 97.198 immatricolazioni (+13,1%), una quota del 5,67% considerando auto e veicoli commerciali e del 6,2% nel solo mercato auto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Nuove Dacia Sandero e Sandero Stepway, migliorato il design interno
Le nuove Dacia Sandero e Sandero Stepway presentano un design interno rivisto per offrire maggiore comfort e funzionalità.
DACIA presenta i nuovi interni delle nuove Sandero e Sandero Stepway MY26
Dacia presenta i nuovi interni delle Sandero e Sandero Stepway MY26, caratterizzati da materiali più resistenti, un’ergonomia migliorata e una connettività più evoluta.
Dacia Sandero, col restyling ora HA IL FULL HYBRID
Nuova Dacia Sandero, arriva il full hybrid; Dacia Sandero, come cambia il design dell'auto più venduta in Europa; La Top 3 dei marchi più venduti in tutta Europa ti sorprenderà; Quali sono i modelli auto più venduti d'Europa? La classifica ufficiale.
Dacia chiude il 2025 con 97.198 vendite (+13,1%) e quota retail privati al 10,6% e rilancia: Sandero restyling tra tech e GPLNel bilancio 2025 di DACIA ci sono due piani che si incastrano: da una parte i numeri, dall’altra il prodotto. Il marchio chiude l’anno con 97.198 immatricolazioni (+13,1%), una ... motori.ilmessaggero.it
Dacia, 2025 da record nel mercato italiano: leader nel canale privatiIn un mercato dell'auto che continua a muoversi in salita, tra contrazione della domanda e crescente attenzione al prezzo, Dacia consolida la propria posizione e chiude il 2025 con risultati da primat ... ansa.it
Dacia rinnova la sua best seller, Sandero si rifà il look e debutta con nuovi motori e più tecnologia - facebook.com facebook
Dacia Sandero: tutte le novità della Stepway e della Streetway. E arriva anche il full hybrid x.com
