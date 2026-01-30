Dacia annuncia il ritorno in grande stile nel 2025 con il rilancio di Sandero, la regina straniera d’Italia. La casa francese presenta un restyling che punta a rafforzare la sua presenza tra gli automobilisti italiani, soprattutto nel mercato dei privati. Dopo un 2025 ricco di segnali positivi, Dacia si prepara a conquistare ancora più consensi con un’auto rinnovata e più competitiva.

DACIA chiude il 2025 con un segnale chiaro nel canale che più misura le scelte "vere" degli automobilisti: il retail dei privati. In un mercato che rallenta, il marchio conferma la leadership e affianca ai risultati commerciali un'operazione di prodotto centrale per la gamma: il restyling di Sandero. La best seller si aggiorna nel design e negli equipaggiamenti, rafforzando la riconoscibilità e l'offerta a bordo, e continua a portare in dote un primato simbolico per l'Italia: resta l'auto straniera più venduta. Crescita e leadership tra i privati. DACIA archivia l'anno con 97.198 immatricolazioni (+13,1%), una quota del 5,67% considerando auto e veicoli commerciali e del 6,2% nel solo mercato auto.

© Ilgiornale.it - DACIA corre nel 2025 e rilancia Sandero: restyling per la regina straniera d’Italia

Le nuove Dacia Sandero e Sandero Stepway presentano un design interno rivisto per offrire maggiore comfort e funzionalità.

Dacia presenta i nuovi interni delle Sandero e Sandero Stepway MY26, caratterizzati da materiali più resistenti, un’ergonomia migliorata e una connettività più evoluta.

Dacia Sandero, col restyling ora HA IL FULL HYBRID

