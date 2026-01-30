Da Trump nuove minacce a Cuba e Messico | Sanzioni a chi vende petrolio a L’Havana La reazione | Atto brutale di aggressione

Donald Trump torna a puntare il dito contro Cuba e il Messico. Questa notte ha firmato un ordine esecutivo che prevede sanzioni su chi vende petrolio all’isola caraibica. La mossa ha scatenato le reazioni di chi definisce l’atto come un “brutale attacco” e una vera e propria aggressione. Intanto, le autorità di Cuba e Messico si preparano a rispondere, mentre aumentano le tensioni tra Stati Uniti e quei paesi.

Donald Trump non si ferma, secondo una tecnica ormai consolidata. Stanotte è arrivata una nuova minaccia: il presidente americano ha firmato un ordine esecutivo che imporrebbe una tariffa su tutti i beni provenienti da Paesi che vendono o forniscono petrolio a Cuba. Una mossa che serve a mettere sotto ulteriore pressione il Messico. Questa settimana, infatti, la presidente messicana Claudia Sheinbaum ha dichiarato che il suo governo ha almeno temporaneamente sospeso le spedizioni di petrolio a Cuba, ma ha affermato che si trattava di una "decisione sovrana" non dettata dagli Stati Uniti. Sulla scia dell'operazione militare statunitense per deporre l'ex presidente venezuelano Nicolás Maduro, Trump ha affermato che il governo cubano è pronto a cadere.

