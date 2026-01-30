Keir Starmer ha incontrato Xi Jinping nella Grande Sala del Popolo, segnando una svolta nelle relazioni tra Regno Unito e Cina. Dopo aver definito Pechino un nemico, il leader laburista ora si presenta come un possibile alleato strategico. La visita del 28 e 29 gennaio punta a chiudere accordi e a rafforzare i legami economici, con l’annuncio di AstraZeneca di investimenti per 15 miliardi di dollari. La svolta sorprende molti, che si aspettavano un approccio più distante.

Keir Starmer è arrivato in Cina mercoledì 28 gennaio e, alle prime ore del 29 gennaio è stato ricevuto da Xi Jinping nella Grande Sala del Popolo. È la prima visita ufficiale di un premier britannico a Pechino dal 2018 e viene presentata come una ripartenza dopo anni di rapporti tesi. Xi invoca «più dialogo» e propone un partenariato strategico «a lungo termine, stabile e globale»; Starmer ribadisce che la Cina è un attore «vitale» e che Londra vuole una relazione «più sofisticata», in cui si individuano opportunità di collaborazione e si mantiene un confronto sulle aree di disaccordo. Certo, nessuno ha commentato che Londra si sta accingendo a fare accordi con un governo che spesso non rispetta i diritti umani o alcune regole di mercato. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Da «nemici» ad «alleati strategici». La giravolta di Starmer su Pechino

Approfondimenti su Starmer Xi

Keir Starmer si appresta a visitare la Cina, seguendo le recenti visite di leader europei come Macron e Carney.

Delcy Rodríguez, presidente ad interim del Venezuela, ha incontrato il direttore della CIA, John Radcliffe, a Palazzo di Miraflores.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Starmer Xi

Argomenti discussi: Un anno di Trump: alleati e nemici, per Washington è lo stesso; Quando il nemico diventa alleato: come il cancro può aiutare cervello e midollo; Una pietra d'inciampo per Fulvio De Antoni, marinaio internato e morto a Norimberga; Usa, Pentagono: supporto più limitato agli alleati in nuova dottrina.

Da nemici ad alleati, Rodríguez riceve il direttore della Cia: Il Venezuela non sia più rifugio degli avversari UsaIl piano segreto di Teheran: navigare in rete diventerebbe un privilegio governativo. Mi sono convinto da solo, ha dichiarato venerdì il presidente Usa parlando dell'eventuale attacco Usa Da acerr ... ilfattoquotidiano.it

Da nemici ad alleati: Warner Music e Udio lanciano servizio AIWarner Music Group risolve la causa per copyright contro Udio e firma l'accordo di licenza per una piattaforma musicale AI. Warner Music Group risolve la causa per copyright contro Udio e firma ... punto-informatico.it

Questa settimana il primo ministro britannico Keir Starmer è stato in Cina, un po’ come tanti leader occidentali hanno fatto negli ultimi mesi. E come al solito c'entra Trump facebook