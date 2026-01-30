Da Greta a Guterres alle piazze nessuno fiata sull’odore del sangue che arriva dall’Iran

In Italia nessuno commenta l’odore di sangue che arriva dall’Iran. Mentre sui social si parla di energia, xenofobia e Israele, l’unico messaggio dedicato all’Iran viene da pochi, e nessuno sembra voler affrontare il tema apertamente. La situazione nel paese mediorientale resta sotto silenzio, anche se le notizie di repressione e violenza continuano a susseguirsi.

Se in due anni ci sono state quattromila manifestazioni contro Israele in occidente, le manifestazioni contro il regime iraniano attraggono qualche drappello. Fantasmi statistici O Greta o Gerusalemme. L'attivismo interscambiabile di un mondo privo di significato Fra messaggi su energie rinnovabili, xenofobia, biodiversità e gli immancabili attacchi a Israele, l'unico segnale digitale sull'Iran nei social di António Guterres, segretario dell'Onu, risale all'11 gennaio: "Esorto le autorità iraniane a esercitare massima moderazione e ad astenersi dall'uso sproporzionato della forza". Messaggio ricevuto a Teheran.

