Da Comotto a Cissé e Puljic Milan i nuovi Bartesaghi

Da una possibile stagione in quarta serie con Milan Futuro, alle 19 presenze in prima squadra con 2 reti all’attivo. Il futuro, ma anche il presente del Diavolo, ha il volto sbarbato del 20enne Davide Bartesaghi, ma non solo. Bruciata la concorrenza per El Hadji Malick Cissé: difensore, 18 anni, in luce con la nazionale senegalese Under 17 in Coppa d’Africa e Mondiali di categoria, partirà dai baby rossoneri di Massimo Oddo. Uno stage nel settembre 2024 al Barcellona, seguito sia dai catalani che dal Lipsia tra le altre, arriva a Milano dalla Be Sport Academy di Dakar. Sempre in difesa e in prospettiva, poi, anche i rossoneri si sono mossi per il giovane talento del Bayern Monaco Ljubo Puljic: il classe 2008 della squadra B dei bavaresi, 194 centimetri di altezza, piace a diverse big europee e ha un contratto che scadrà a giugno 2026. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

