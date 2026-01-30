Da che parte state? Le celebrità americane tranne una contro Trump e l’Ice | Una pastorale autoritaria americana

Nicki Minaj ha sorpreso tutti. La rapper americana, che nel 2016 cantava di Donald Trump e dell’immigrazione, ora si schiera apertamente contro il presidente e le sue politiche. Sul palco di un summit a Washington DC, mostra il pass da un milione di dollari per la cittadinanza e si definisce “fan numero uno” di Trump. La sua posizione si contrappone a quella di molte altre celebrità americane, tutte critiche nei confronti dell’amministrazione Trump e delle restrizioni sull’immigrazione. Solo una artista si distingue, rimanendo neutrale o forse

Che storia, Nicki Minaj. Nel 2016 cantava "ragazza dell'isola, Donald Trump vuole che io torni a casa" in 'Black Barbies', nel 2026 sale sul palco di un summit a Washington DC, con la gold card per l'immigrazione in mano – il pass da un milione di dollari che l'amministrazione Trump concede ai più abbienti per ottenere rapidamente la cittadinanza americana – dichiarandosi "fan numero uno" del presidente Usa. "L'odio non mi tocca, anzi, mi motiva a sostenerlo di più", ha detto la rapper originaria di Trinidad e Tobago, con il tycoon orgoglioso in piedi alle sue spalle. "Non permetteremo che la passino liscia con le loro intimidazioni e le campagne diffamatorie".

