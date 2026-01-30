Da che parte state? Le celebrità americane tranne una contro Trump e l’Ice | Una pastorale autoritaria americana

Da quotidiano.net 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nicki Minaj ha sorpreso tutti. La rapper americana, che nel 2016 cantava di Donald Trump e dell’immigrazione, ora si schiera apertamente contro il presidente e le sue politiche. Sul palco di un summit a Washington DC, mostra il pass da un milione di dollari per la cittadinanza e si definisce “fan numero uno” di Trump. La sua posizione si contrappone a quella di molte altre celebrità americane, tutte critiche nei confronti dell’amministrazione Trump e delle restrizioni sull’immigrazione. Solo una artista si distingue, rimanendo neutrale o forse

Che storia, Nicki Minaj. Nel 2016 cantava “ragazza dell'isola, Donald Trump vuole che io torni a casa” in ‘Black Barbies’, nel 2026 sale sul palco di un summit a Washington DC, con la gold card per l’immigrazione in mano – il pass da un milione di dollari che l’amministrazione Trump concede ai più abbienti per ottenere rapidamente la cittadinanza americana – dichiarandosi “fan numero uno” del presidente Usa. “L’odio non mi tocca, anzi, mi motiva a sostenerlo di più”, ha detto la rapper originaria di Trinidad e Tobago, con il tycoon orgoglioso in piedi alle sue spalle. “Non permetteremo che la passino liscia con le loro intimidazioni e le campagne diffamatorie”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

da che parte state le celebrit224 americane tranne una contro trump e l8217ice una pastorale autoritaria americana

© Quotidiano.net - “Da che parte state?”. Le celebrità americane (tranne una) contro Trump e l’Ice: “Una pastorale autoritaria americana”

Approfondimenti su Trump Immigrazione

Golden Globes, da Ruffalo a Lyonne: le celebrità indossano spille di protesta contro l’ICE

Durante i Golden Globes, alcune celebrità hanno scelto di indossare spille di protesta contro l'ICE, evidenziando un messaggio di solidarietà e attenzione sociale.

Groenlandia, due slitte coi cani e un bivio: la strategia USA passa da una vignetta: “Da che parte state?”

La recente vignetta pubblicata dalla Casa Bianca raffigura la Groenlandia come una slitta trainata da cani, posta di fronte a un bivio.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Trump Immigrazione

Argomenti discussi: Ma da che parte sta l’Italia?; Al via la raccolta firme per sospendere i rapporti tra Roma e Israele; Dalla parte della natura; Università: Come si sta di fronte al dolore dell’Iran da cristiani?.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.