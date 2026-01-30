Curva Ferrovia off limits per i tifosi del Pescara il Cesena la apre gratuitamente agli studenti

Il settore ospiti dello stadio di Cesena rimane chiuso per i tifosi del Pescara, ma la curva Ferrovia viene aperta gratuitamente agli studenti. La decisione arriva dopo il decreto del ministero dell’Interno che ha bloccato l’accesso ai tifosi ospiti fino al 15 febbraio. Il club cesenate ha annunciato che le autorità hanno accolto questa richiesta, permettendo ai giovani studenti di assistere alle partite senza pagare. La misura mira a ridurre tensioni e problemi legati alla presenza dei tifosi ospiti in questa fase.

A seguito del decreto del ministero dell'Interno, che il 20 gennaio ha stabilito la chiusura del settore ospiti di ogni impianto sportivo nel quale il Pescara disputerà gli incontri in trasferta fino al 15 febbraio, il Cesena comunica che le autorità di pubblica sicurezza hanno accolto la.

