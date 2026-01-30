Curran realizza una tripletta in Inghilterra T20I vince sullo Sri Lanka

L’Inghilterra ha vinto la prima partita contro lo Sri Lanka nella serie di tre incontri di cricket T20I. Curran ha segnato una tripletta, portando gli inglesi in testa con un risultato di 1-0. La partita si è giocata in Inghilterra e ha mostrato un’Inghilterra dominante, pronta a puntare alla vittoria finale.

L'Inghilterra ha preso un vantaggio per 1-0 nella serie di tre partite. Sam Curran ha segnato una tripletta mentre l'Inghilterra ha iniziato in modo impressionante la sua serie T20I con lo Sri Lanka, prevalendo con 11 punti a Pallekele. Dopo aver vinto la serie ODI 2-1, l'Inghilterra si è affidata allo spinner Adil Rashid e al tuttofare Curran mentre hanno sconfitto lo Sri Lanka per 133 in una partita ridotta a 17 over a causa delle condizioni fradicie. L'Inghilterra ha raggiunto il 123-4 prima che la pioggia mettesse fine prematuramente alla gara con gli uomini del capitano Harry Brook in vantaggio sulla Duckworth-Lewis-Stern.

