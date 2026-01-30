Cuperlo promuove incontri per riscoprire i principi fondanti del pensiero progressista
Gianni Cuperlo ha organizzato una serie di incontri a Milano per parlare di politica e di come rivedere i principi del pensiero progressista. L’iniziativa si svolge in questi giorni e coinvolge diversi partecipanti, con l’obiettivo di stimolare riflessioni e confronti su temi da sempre al centro del dibattito politico.
Gianni Cuperlo ha lanciato un’iniziativa di riflessione politica che si svolgerà a Milano nei prossimi due giorni, con l’obiettivo di ripensare i fondamenti del pensiero progressista. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con la Fondazione Demo, si svolgerà negli spazi Feltrinelli e coinvolgerà una platea eterogenea di intellettuali, artisti, economisti e personalità del mondo culturale. Tra i partecipanti, nomi di rilievo come Massimo Cacciari, Viola Ardone, Anna Foa, Gustavo Zagrebelsky, Chiara Valerio e Ferruccio de Bortoli. L’evento si colloca a un anno e mezzo dalle prossime elezioni politiche e mira a costruire un’alternativa culturale e programmatica al rigore della destra, in un contesto internazionale segnato da trasformazioni rapide, instabilità geopolitica e crescenti minacce alle democrazie liberali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
