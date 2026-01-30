Cuperlo promuove incontri per riscoprire i principi fondanti del pensiero progressista

Gianni Cuperlo ha organizzato una serie di incontri a Milano per parlare di politica e di come rivedere i principi del pensiero progressista. L’iniziativa si svolge in questi giorni e coinvolge diversi partecipanti, con l’obiettivo di stimolare riflessioni e confronti su temi da sempre al centro del dibattito politico.

