La serie “Cuori 3” torna sulle scene, portando in scena ancora una volta le storie dei medici e dei pazienti delle Molinette. La fiction, molto amata in Italia, riparte con nuove sfide: trapianti record e amori che sembrano destinati a non avere fine. Tra le corsie dell’ospedale, Delia e Alberto tornano in corsia, pronti a affrontare le difficoltà di sempre. La narrazione promette di emozionare ancora, tra momenti di speranza e di dolore, come accade nella vita reale.

Il medical drama che ha stregato l’Italia riparte col botto: Delia e Alberto di nuovo in corsia, ma stavolta il. Il medical drama che ha stregato l’Italia riparte col botto: Delia e Alberto di nuovo in corsia, ma stavolta il nemico è un nuovo primario. Diciamocelo chiaramente, non è la solita fiction ospedaliera tutta baci e stetoscopi di plastica. Cuori torna a battere (e forte) dal 1° febbraio su Rai 1 e, per chi mastica pane e serie TV, l’attesa è ai limiti della tachicardia. Siamo nel cuore degli anni ’70, a Torino, dove le Molinette non sono solo un ospedale ma un vero campo di battaglia per pionieri. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Cuori 3, la sfida impossibile delle Molinette: tra trapianti record e amori che non guariscono mai

Approfondimenti su Cuori 3

Brigitte Bardot, icona del cinema e della moda, è stata protagonista di una vita segnata da relazioni e incontri che hanno attirato l'attenzione dei media per molti anni.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Cuori 3

Argomenti discussi: Cuori 3: Nuovi amori, vecchi fantasmi e la sfida tra scienza e destino; Cuori 3 arriva su Rai1 con nuovi volti e colpi di scena che ribaltano la corsia; Arriva Cuori 3, a Torino nel ’74 tra innovazioni mediche e grandi cambiamenti sociali; Cuori 3 su Rai 1: perchè Alberto tiene così tanto a Irma? Chi è davvero la cantante ?.

Cuori 3 arriva su Rai1 con nuovi volti e colpi di scena che ribaltano la corsiaIl tempo passa, la medicina evolve e le emozioni diventano sempre più difficili da gestire. Cuori, la serie hospital drama di Rai1, torna con la terza stagione a partire dal 1 febbraio, riportando il ... giornalelavoce.it

Cuori 3 su Rai 1: perchè Alberto tiene così tanto a Irma? Chi è davvero la cantanteE' tutto pronto per il debutto di Cuori 3 nella prima serata di Rai 1: ecco tutto quello che vedremo in questa terza stagione ... ultimenotizieflash.com

- ! Una sfida per cuori forti quella disputata Domenica scorsa al Pala Tenda tra i nostri ragazzi della e il Borgonuovo Settimo! La partita è terminata in parità 4-4, maturato negli ultimi secondi, che lasci - facebook.com facebook