Crollo Casoria la Regione in campo contro lo sciacallaggio | disposto presidio costante di volontari

Da napolitoday.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In seguito al crollo a Casoria, la Regione ha deciso di intervenire subito. È stato disposto un presidio costante di volontari per aiutare i residenti e sorvegliare le zone più colpite. La priorità resta mettere in sicurezza le persone e le case, senza lasciar spazio a chi prova a sfruttare la situazione. Sul campo ci sono già i volontari, che lavorano senza sosta per mantenere l’ordine e prevenire eventuali sciacallaggi. La gente aspetta risposte e interventi rapidi, mentre le autorità continuano a monitorare la zona.

“In una situazione di emergenza come quella che sta interessando Casoria, la priorità assoluta è la tutela delle persone e delle loro abitazioni. Per questo la Regione Campania ha disposto un presidio costante dei volontari della Protezione civile regionale nelle aree colpite dal crollo, a supporto dei cittadini e delle autorità competenti, anche per contrastare episodi di sciacallaggio ai danni delle case evacuate". Ad annunciarlo è Fiorella Zabatta, assessora regionale alla Protezione civile, tutela degli animali, biodiversità, pesca e acquacoltura, forestazione, sport e politiche giovanili. “I volontari sono impegnati a supportare attività di presidio e vigilanza civica delle aree interessate, con il compito di segnalare tempestivamente alle forze dell’ordine eventuali situazioni sospette o comportamenti illeciti, in stretto raccordo con le autorità di pubblica sicurezza.🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

Crollo Casoria: la Protezione civile della Regione invia volontari, autobotti e psicologi emergenza

In seguito al crollo di un edificio a Casoria durante la notte, la Protezione civile della Regione Campania ha inviato volontari, autobotti e psicologi per supportare le operazioni di emergenza.

Crollo a Casoria, gli sgomberati salgono a 90: attivato il servizio anti-sciacallaggio

Questa mattina si è tenuta una riunione del Centro Coordinamento dei Soccorsi a Casoria, convocata dal Prefetto Michele di Bari su richiesta del Sindaco Raffaele Bene.

