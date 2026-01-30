La Croce Verde Valdaso ha appena festeggiato due tappe importanti. La prima, il trentesimo anniversario della sua fondazione nel 1995, e la seconda, il trentesimo anno dall’apertura della postazione di emergenza 118, avviata il 21 gennaio 1996. Due date che segnano la crescita e il ruolo fondamentale dell’associazione nel territorio.

Due traguardi che raccontano la stessa storia scandita da date diverse. Dopo i festeggiamenti per il 30esimo anno di fondazione avvenuta nel 1995, la Croce Verde Valdaso ha celebrato il trentesimo anniversario dell’avvio della postazione di emergenza urgenza del 118, entrata in funzione il 21 gennaio 1996. Fu alle 8 del mattino di quel giorno che prese il via il primo turno operativo, segnando l’inizio di un servizio destinato a crescere nel tempo. Da allora l’associazione ha conosciuto uno sviluppo costante. Dalla disponibilità iniziale di una sola ambulanza, il parco mezzi è stato potenziato e modernizzato, consentendo di garantire interventi sempre più efficienti e capillari sul territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Croce Verde Valdaso, due traguardi che fanno la storia

