In Italia, 50 città sono in crisi per la scarsità d’acqua. La siccità prolungata ha prosciugato fiumi, laghi e falde sotterranee, mettendo in difficoltà le utenze e le attività quotidiane. Le autorità hanno già dichiarato lo stato di emergenza in molte zone, cercando di gestire le risorse rimaste e di evitare ulteriori problemi. La situazione resta critica e si teme che, senza piogge significative, le difficoltà aumenteranno nelle prossime settimane.

Cinquantuno città italiane si trovano in stato di emergenza idrica a causa di una siccità prolungata e di un progressivo esaurimento delle risorse idriche sotterranee. Il dato emerge da un’analisi condotta da esperti ambientali e istituzioni nazionali, che ha identificato le aree più colpite tra il Nord, il Centro e il Sud del Paese. Tra le città più colpite ci sono Napoli, Bari, Palermo, Catania, Firenze, Bologna, Torino e Genova, dove il prelievo di acqua dalle falde ha superato i limiti di sostenibilità. La situazione è aggravata da un inverno con precipitazioni al di sotto della media storica e da un’estate caratterizzata da temperature record, che hanno accelerato l’evaporazione e ridotto i livelli dei bacini idrici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crisi idrica in Italia: 50 città in emergenza per scarsità d’acqua e siccità prolungata

Le città italiane stanno affrontando una grave scarsità d’acqua a causa della siccità.

