Cremonese Inter probabili formazioni | Chivu in rotazione Nicola non si scompone

Dopo la vittoria in Champions contro il Borussia Dortmund, l’Inter torna a pensare al campionato. Per la sfida contro la Cremonese, Chivu inizia in rotazione, mentre Nicola non cambia le sue strategie. La partita si avvicina e i tifosi aspettano di vedere come la squadra reagirà dopo l’ultimo impegno europeo.

Cremonese Inter probabili formazioni. Archiviata la League Phase di Champions League, chiusa con una vittoria dal sapore agrodolce contro il Borussia Dortmund, l’ Inter torna a concentrarsi sul campionato. I nerazzurri guidano la classifica con cinque punti di vantaggio sul Milan e vogliono proseguire la striscia positiva nella sfida di domenica 1 febbraio alle ore 18:00 contro la Cremonese. La Cremonese di Davide Nicola arriva alla gara con qualche assenza pesante. Lo squalificato Barbieri e gli indisponibili Collocolo e Sanabria riducono le opzioni dell’allenatore grigiorosso, che però conferma la fiducia nel tandem offensivo composto da Bonazzoli e Vardy.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Ecco le probabili formazioni di Inter e Bologna, con Chivu che punta sui titolari per affrontare la partita.

Questa sera l’Inter affronta il Borussia Dortmund in una delle partite più difficili della Champions League.

"Cremonese-Inter è la partita più importante della stagione. Affrontare Mou Vedremo il sorteggio quale avversaria ci darà, ma io penso solo a Nicola" La mentalità del Mister - facebook.com facebook

Bergomi: “Bene scelte di Chivu. Cremonese-Inter conta più di Dortmund. L’unico dubbio…” x.com